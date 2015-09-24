Видеотрансляция матча «Эмполи» - «Аталанта» – на «Бомбардире»

«Аталанта» пропускает почти так же мало, как и лидеры Серии А, но атакующие действия команде удаются хуже, поэтому она находится в середине таблицы. Скромный «Эмполи» в этом сезоне уже успел сыграть вничью с грозным «Наполи» и явно рассчитывает на очки и в этом домашнем матче. В достижении цели должен помочь полузащитник Риккардо Сапонара, имеющий в своем активе 5 очков (3+2) по системе «гол+пас» в четырех играх.

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