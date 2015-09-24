Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Эмполи» - «Аталанта» – на «Бомбардире»

    «Аталанта» пропускает почти так же мало, как и лидеры Серии А, но атакующие действия команде удаются хуже, поэтому она находится в середине таблицы. Скромный «Эмполи» в этом сезоне уже успел сыграть вничью с грозным «Наполи» и явно рассчитывает на очки и в этом домашнем матче. В достижении цели должен помочь полузащитник Риккардо Сапонара, имеющий в своем активе 5 очков (3+2) по системе «гол+пас» в четырех играх.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2015 20:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11