Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов: «Наша сильная сторона – движение»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал о подготовке к матчу против ЦСКА.

    В ближайшем туре вам предстоит играть с ЦСКА. В семи последних матчах «Локо» армейцам уступил. С чем связана такая тенденция?

    – Связано с тем, что ЦСКА просто выходит и выигрывает. А у нас не получается. Но постараемся прервать эту серию.

    Насколько «Локомотив» сейчас ощущает себя топ-клубом? Или вы пока не привыкли к своему статусу и высокому месту в таблице?

    – «Локо» всегда воспринимается как фаворит. Впереди еще много туров, много работы - рано говорить о позиции в турнирной таблице. Есть конкретная игра, дерби.

    Сколько матчей ЦСКА посмотрели? Есть ли понимание, что делать с армейцами?

    – ЦСКА мы последнее время смотрели много. Готовились к «Спортингу», плюс прошлый тур вообще был фантастический. Матч «Мордовия» – ЦСКА видели все. ЦСКА, наверное, единственная в России команда, которая может сделать подобное. Так что смотрели много и часто, а разбирать будем завтра. Тренерский штаб покажет нам видео.

    Матч с ЦСКА и возможная победа «Локомотива» может убедить критиков, что «Локо» - действительно серьезный претендент на медали.

    – Постараемся доказать, что мы серьезная команда. За любую игру дают три очка. Выиграем – подберемся к ним поближе. В следующем туре после ЦСКА у нас «Амкар» – и это опять же три очка...

    Сильнейшая сторона ЦСКА - это психология. Какая сильнейшая сторона у «Локомотива»?

    – Командный дух, движение. Мое мнение – у ЦСКА самая сильная полузащита в российском чемпионате, постараемся их там связать.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2015 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 24 сентября 2015, 19:17

      ЦСКА вперед!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 24 сентября 2015, 17:43

      Движение? Какое? Пешком что ли?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11