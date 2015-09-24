Самедов: «Наша сильная сторона – движение»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал о подготовке к матчу против ЦСКА.

– В ближайшем туре вам предстоит играть с ЦСКА. В семи последних матчах «Локо» армейцам уступил. С чем связана такая тенденция?

– Связано с тем, что ЦСКА просто выходит и выигрывает. А у нас не получается. Но постараемся прервать эту серию.

– Насколько «Локомотив» сейчас ощущает себя топ-клубом? Или вы пока не привыкли к своему статусу и высокому месту в таблице?

– «Локо» всегда воспринимается как фаворит. Впереди еще много туров, много работы - рано говорить о позиции в турнирной таблице. Есть конкретная игра, дерби.

– Сколько матчей ЦСКА посмотрели? Есть ли понимание, что делать с армейцами?

– ЦСКА мы последнее время смотрели много. Готовились к «Спортингу», плюс прошлый тур вообще был фантастический. Матч «Мордовия» – ЦСКА видели все. ЦСКА, наверное, единственная в России команда, которая может сделать подобное. Так что смотрели много и часто, а разбирать будем завтра. Тренерский штаб покажет нам видео.

– Матч с ЦСКА и возможная победа «Локомотива» может убедить критиков, что «Локо» - действительно серьезный претендент на медали.

– Постараемся доказать, что мы серьезная команда. За любую игру дают три очка. Выиграем – подберемся к ним поближе. В следующем туре после ЦСКА у нас «Амкар» – и это опять же три очка...

– Сильнейшая сторона ЦСКА - это психология. Какая сильнейшая сторона у «Локомотива»?

– Командный дух, движение. Мое мнение – у ЦСКА самая сильная полузащита в российском чемпионате, постараемся их там связать.