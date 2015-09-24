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    Собянин: «Основные работы на стадионе ЦСКА будут завершены к концу года»

    Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Москва ФМ» сообщил, что постройка стадиона московского ЦСКА близится к завершению.

    «В настоящее время работы идут активно, и до конца года основной объем строительства планируется завершить», – сказал он.

    На данный момент конструкции трибун уже готовы, ведется монтаж лифтов, внутренних инженерных систем, а также устройство фасадов.

    Новый стадион «армейцев» будет вмещать 27 тысяч человек. На арене будет установлено 127 так называемых «скайбоксов» – мест повышенной комфортности.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 16:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 сентября 2015, 18:43

      Стадионы в России строят! Суперсовременные! Радоваться этому надо! А некоторые читатели пишут, сами не понимают что...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Сармат Ростов 25 сентября 2015, 12:16

      Сам удивляюсь, люди реально без мозгов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26746

      slavutiq70 24 сентября 2015, 17:55

      После постройки стадинов к мундиалю 2018 в Москве будут самые плохинькие стадионы,

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > slavutiq70 24 сентября 2015, 20:43

      Вы из какого стада про стадины пишете?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 24 сентября 2015, 17:51

      Нормал!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 24 сентября 2015, 16:25

      Мерин Москвы-Оленевод Собянин.

      -1
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