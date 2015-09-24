Черевченко: «Состав на игру с ЦСКА уже сформирован»

удачи завтра Локо
Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о подготовке к дерби с ЦСКА.
– «Локомотив» сыграл за неделю три матча в трех разных турнирах. Чем вы руководствуетесь при ротации состава?
– Смотрю по тренировкам, кто в какой форме. Плюс медицинский штаб контролирует, кто подустал, кто как себя чувствует, кому лучше передохнуть.
– Время распределение приоритетов между турнирами пришло? И придет ли вообще?
– Для меня – нет. И не будет.
– «Спортинг» начал игру с ЦСКА активным прессингом. «Локомотив» так может?
– Можно все. Но надо отталкиваться от соперника и от состояния наших игроков. До матча два дня – будем думать.
– Как оцениваете свою работу? На сколько процентов команда показывает то, что вы хотите увидеть?
– Это ребята все сделали. Не я же играю, а они. Выполняют ту установку, которую штаб дает перед игрой.
– Насколько важен сейчас матч с ЦСКА в психологическом плане? Для вас это просто три очка или что-то большее?
– Нет, обычные три очка. Психология? Я уравновешенный человек, меня просто так не заденешь. Я устойчив.
– Команда также устойчива?
– Я думаю, да.
– Если рассматривать такие понятия, как глубина скамейки, вы довольны тем, что имеете?
– Если есть результат – значит, все нормально.
– У вас сейчас в голове есть ориентировочный состав на матч с ЦСКА?
– Есть.
– На сколько процентов он сформирован?
– На сто. Послезавтра узнаете, – сказал специалист.