Шишкин: «Нужно сохранить статус обладателей Кубка России»

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал победу над «Торпедо» из Армавира в рамках 1/16 финала Кубка России.

– Тяжело проводить такие матчи. Соперник выбрал оборонительную тактику. Мы создавали моменты, но хромала реализация. Хорошо, что удалось забить. Матч не перешел в дополнительное время.

– Как тебе погода?

– Жарко. В Москве прохладнее, поэтому мы уже отвыкли от такой погоды. Но условия были одинаковые для всех. Думаю, мы справились.

– О повторении прошлогоднего пути задумывались?

– Конечно. Понимаем, что нужно сохранить свой статус. Против нас у соперников двойная мотивация.