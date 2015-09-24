Марселино доволен стартом «Вильярреала»

Главный тренер «Вильярреала» Марселино заявил, что рад тому, что команде удалось набрать 13 очков в первых пяти турах.

«Я удовлетворен. 13 очков из 15 – отличный результат. Против «Малаги» мы сыграли отлично – доминировали 70 минут, и у них появились шансы только в концовке, когда наши игроки устали. Мы играли с хорошей интенсивностью и не давали им играть в свою игру. Однако мне кажется, что у этой команды должно быть больше очков», – подчеркнул он.

Отметим, что «Вильярреал» занимает в таблице Примеры третье место, на одно очко опережая «Барселону».