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    «Бавария» предложила Гвардиоле новый контракт

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб предложил главному тренеру Хосепу Гвардиоле продлить контракт.

    «Я позитивно настроен в отношении продления контракта Гвардиолы. Мы сделали ему прекрасное предложение, от которого невозможно отказаться просто так. В ближайшие несколько недель у нас будет с ним серьезный разговоров, и именно тогда все решится. Мы бы хотели еще раз выиграть Лигу чемпионов – с Гвардиолой на тренерской скамейке», – сказал функционер.

    Напомним, действующий контракт испанского специалиста истекает в конце сезона.

    Источник: Goal.com

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    24.09.2015 12:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 5 октября 2015, 09:07

      это жесть... смотрел обзор матча с дортмундом... обмимающиеся лысые пепы у бровки... клянчащий пенальти Тьяго от касания... что он принес в баварию эту грязь... жалко фанатов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 26 сентября 2015, 08:45

      фаны баварии вздрогнули...

      0
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      Рейтинг: +27

      RotUndWeiss 25 сентября 2015, 10:08

      НЕТ, НЕТ, НЕТ!!! Только не это!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 24 сентября 2015, 16:45

      Что значит еще раз? С Гвардиолой выше 1/2 не добирались, при этом всегда бесславно уступая...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 24 сентября 2015, 16:06

      а разве этот любитель тики-таки не собирался в Сити, после истечения контракта?

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