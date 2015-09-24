«Бавария» предложила Гвардиоле новый контракт

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб предложил главному тренеру Хосепу Гвардиоле продлить контракт.

«Я позитивно настроен в отношении продления контракта Гвардиолы. Мы сделали ему прекрасное предложение, от которого невозможно отказаться просто так. В ближайшие несколько недель у нас будет с ним серьезный разговоров, и именно тогда все решится. Мы бы хотели еще раз выиграть Лигу чемпионов – с Гвардиолой на тренерской скамейке», – сказал функционер.

Напомним, действующий контракт испанского специалиста истекает в конце сезона.