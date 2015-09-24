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    Широков: «Матч с «Зенитом» для меня не принципиален»

    Полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о своем отношении к предстоящему матчу 10-го тура Премьер-лиги против «Зенита».

    «Для меня лично матч не принципиальный. Но противостояние этих команд принципиально. Мы ждем победы, хорошей игры. Прежде всего, от себя.

    Дзюба сказал, что оставил патроны для «Спартака», и еще не все расстрелял? Мы надеялись, что он все расстрелял. А у него еще осталось? Ну, вот послезавтра и посмотрим, насколько крепка наша броня.

    Какие впечатления от победы «Спартака» в Кубке России? Я вообще не смотрел. Зачем мне смотреть? Я был уверен в победе», – заявил игрок сборной России.

    Напомним, игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 26 сентября в Москве и начнется в 19.00

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2015 12:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 24 сентября 2015, 17:50

      Рвать Зеньку!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 24 сентября 2015, 14:18

      >Мы надеялись, что он все расстрелял. А у него еще осталось?

      троль 80 lvl

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 24 сентября 2015, 13:35

      Рвать Спартак!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > CSKA №1 24 сентября 2015, 13:43

      Е мое рвать Зенит!!!Спартак победит

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > CSKA №1 24 сентября 2015, 14:56

      Поправился? Красава)))) В этой игре все кони за мясных болеть будут! Во как бывает:-)))

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > Сармат Ростов 24 сентября 2015, 17:49

      Поддержим Спартак всем сердцем!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > CSKA №1 24 сентября 2015, 18:08

      дедушку фрейда не проведешь :)

      0
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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > CSKA №1 24 сентября 2015, 18:25

      Болеем за Локо!

      -1
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