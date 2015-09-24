Широков: «Матч с «Зенитом» для меня не принципиален»

Полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о своем отношении к предстоящему матчу 10-го тура Премьер-лиги против «Зенита».

«Для меня лично матч не принципиальный. Но противостояние этих команд принципиально. Мы ждем победы, хорошей игры. Прежде всего, от себя.

Дзюба сказал, что оставил патроны для «Спартака», и еще не все расстрелял? Мы надеялись, что он все расстрелял. А у него еще осталось? Ну, вот послезавтра и посмотрим, насколько крепка наша броня.

Какие впечатления от победы «Спартака» в Кубке России? Я вообще не смотрел. Зачем мне смотреть? Я был уверен в победе», – заявил игрок сборной России.

Напомним, игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 26 сентября в Москве и начнется в 19.00