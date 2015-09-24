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    Мовсисян вернулся к тренировкам

    Нападающий "Спартака" Юра Мовсисян, который получил повреждение в матче с "Ростовом", сегодня провел втягивающую тренировку вместе с московской командой. Правда, в ближайшем матче против "Зенита" Мовсисян вряд ли поможет "красно-белым".

    Кроме того, на тренировке в Тарасовке в общей группе отсутствуют Сердар Таски и Джано Ананидзе, которые проходят восстановительные процедуры.

    Роман Широков, Дмитрий Комбаров и Ромулу, которые не принимали участия в кубковом матче против нижегородской "Волги", тренируются вместе с остальными партнерами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2015 11:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 сентября 2015, 12:04

      От Мастурбадзе толку нет ни в основе, ни на скамейке. А вот Юра бы мясным помог.

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