Мовсисян вернулся к тренировкам

Нападающий "Спартака" Юра Мовсисян, который получил повреждение в матче с "Ростовом", сегодня провел втягивающую тренировку вместе с московской командой. Правда, в ближайшем матче против "Зенита" Мовсисян вряд ли поможет "красно-белым".

Кроме того, на тренировке в Тарасовке в общей группе отсутствуют Сердар Таски и Джано Ананидзе, которые проходят восстановительные процедуры.

, которые не принимали участия в кубковом матче против нижегородской "Волги", тренируются вместе с остальными партнерами.