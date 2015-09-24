Мовсисян вернулся к тренировкам

От Мастурбадзе толку нет ни в основе, ни на скамейке. А вот Юра бы мясным помог.
Нападающий "Спартака" Юра Мовсисян, который получил повреждение в матче с "Ростовом", сегодня провел втягивающую тренировку вместе с московской командой. Правда, в ближайшем матче против "Зенита" Мовсисян вряд ли поможет "красно-белым".
Кроме того, на тренировке в Тарасовке в общей группе отсутствуют Сердар Таски и Джано Ананидзе, которые проходят восстановительные процедуры.Роман Широков, Дмитрий Комбаров и Ромулу, которые не принимали участия в кубковом матче против нижегородской "Волги", тренируются вместе с остальными партнерами.