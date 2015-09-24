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    Глава «Баварии» обещает трансфер на 100 миллионов

    Глава "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что летом 2016 года футбольные клубы преодолеют сумму в 100 миллионов евро за трансфер.

    "Уверен, трансфер на 100 миллионов состоится в самом конце следующего лета. Английские клубы вполне могут себе это позволить из-за своих огромных доходов.

    Но я могу гарантировать, что Мюллер останется в "Баварии", несмотря на любые предложения. Томас принадлежит нашему клубу так же, как Месси "Барселоне", а Руни" - "Манчестер Юанйтед", - заявил Румменигге.

    Источник: Bild

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    24.09.2015 11:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 26 сентября 2015, 08:47

      только вот захочет ли сам Томас, особенно если Гвардиолу продлят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +56

      B-E-S 24 сентября 2015, 13:17

      Погбу чтоль приглядывают?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > B-E-S 24 сентября 2015, 14:34

      Не исключено!

      0
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