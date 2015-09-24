Глава «Баварии» обещает трансфер на 100 миллионов

Глава "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что летом 2016 года футбольные клубы преодолеют сумму в 100 миллионов евро за трансфер.

"Уверен, трансфер на 100 миллионов состоится в самом конце следующего лета. Английские клубы вполне могут себе это позволить из-за своих огромных доходов.

Но я могу гарантировать, что Мюллер останется в "Баварии", несмотря на любые предложения. Томас принадлежит нашему клубу так же, как Месси "Барселоне", а Руни" - "Манчестер Юанйтед", - заявил Румменигге.