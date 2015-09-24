Павелко: «Возродим «Таврию» по примеру «Пахтакора»

Глава ФФУ Андрей Павелко рассказал о проекте по созданию в Херсоне футбольного клуба "Таврия".

"Мы инициировали программу возрождения "Таврии" на территории Херсона. Хотим, чтобы команда выступала в чемпионате Украины в таком статусе, как это было с "Пахтакором" после гибели этой команды в авиакатастрофе. Напомню, тогда клубы отдали в узбекскую команду по 2-3 футболиста и договорились о том, что на протяжении нескольких сезонов "Пахтакор" не будет вылетать из "вышки", - заявил Павелко в эфире "Громадьске ТВ".