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    Павелко: «Возродим «Таврию» по примеру «Пахтакора»

    Глава ФФУ Андрей Павелко рассказал о проекте по созданию в Херсоне футбольного клуба "Таврия".

    "Мы инициировали программу возрождения "Таврии" на территории Херсона. Хотим, чтобы команда выступала в чемпионате Украины в таком статусе, как это было с "Пахтакором" после гибели этой команды в авиакатастрофе. Напомню, тогда клубы отдали в узбекскую команду по 2-3 футболиста и договорились о том, что на протяжении нескольких сезонов "Пахтакор" не будет вылетать из "вышки", - заявил Павелко в эфире "Громадьске ТВ".

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 10:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 сентября 2015, 15:17

      Что-то про ХЕРсонскую Таврию я не слышал.И при чём тут Пахтакор? Таврия-симферопольская команда! Это-РОССИЯ!!! Салоеды, прочь руки!!!

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