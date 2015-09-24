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    ЦСКА намерен продлить аренду Думбия

    ЦСКА может продлить аренду форварда Сейду Думбия, контракт которого принадлежит "Роме". Арендное соглашение между сторонами заканчивается в конце этого года.

    "Мы можем продлить его аренду. Но по взаимному согласию сторон. Тут есть много факторов. Во-первых, будут ли у "Ромы" реальные предложения от других команд по трансферу Сейду. Во-вторых, как сложится судьба ЦСКА в чемпионате, как далеко пройдем в Лиге чемпионов. В общем, вопрос открыт", - заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2015 10:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +27

      Sadjon 24 сентября 2015, 15:57

      Правильное решение


      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 24 сентября 2015, 11:46

      Выкупать надо,чтобы не надеяться ни на кого

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > алекс88 24 сентября 2015, 12:01

      Трезвое мнение. Поддерживаю. Нахрена нужно ипотека, если есть деньги на покупку квартиры?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 24 сентября 2015, 11:31

      пока забивает, логично было бы продлить

      1
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