ЦСКА намерен продлить аренду Думбия

ЦСКА может продлить аренду форварда Сейду Думбия, контракт которого принадлежит "Роме". Арендное соглашение между сторонами заканчивается в конце этого года.

"Мы можем продлить его аренду. Но по взаимному согласию сторон. Тут есть много факторов. Во-первых, будут ли у "Ромы" реальные предложения от других команд по трансферу Сейду. Во-вторых, как сложится судьба ЦСКА в чемпионате, как далеко пройдем в Лиге чемпионов. В общем, вопрос открыт", - заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.