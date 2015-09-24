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    Семин остался недоволен качеством поля в Саратове

    Главный тренер "Анжи" Юрий Семин поделился своими впечатлениями от победы над саратовским "Соколом" (4:2) в рамках 1/16 финала Кубка России.

    "Интересный матч, много болельщиков, которые создали хорошую атмосферу. Качество поля, наверное, не позволило игре стать еще красочнее. Футбольная команда такого большого города с такими футбольными традициями, я думаю, заслуживает играть на более качественном поле. Может, я в этом смысле как помощник выступлю? Если приходит губернатор области на матчи, наверное, он должен обратить внимание на это и помочь немножко футболу. Мне кажется, его лет 15 назад постелили", - заявил Семин.

    Источник: ФК «Анжи»

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    24.09.2015 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 24 сентября 2015, 09:57

      его вообще не стелили, это естественная трава-мурава)

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      Рейтинг: +58

      Lakhamu > Sanloko 24 сентября 2015, 13:46

      его ещё и не стригли после того как он вырос 8)

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