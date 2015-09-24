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    Тренер «Волги»: «Тешили себя надеждами, что готовы к «Спартаку»

    Главный тренер нижегородской "Волги" Андрей Талалаев поделился своими впечатлениями после кубковой игры с московским "Спартаком" (0:7).

    - Одна команда была явно выше уровнем, а другая тешила себя надеждами, рассчитывала, что готова к серьезным свершениям. Конечно, разрыв в счете мог быть и поменьше, если бы мы избрали оборонительную тактику. Но очень хотелось порадовать болельщиков голом в ворота "Спартака". Как выяснилось, трех выходов один на один нам не хватает, чтобы забить один гол.

    - Если бы "Волга" все-таки забила при счете 0:1, ход игры мог бы измениться?
    - Не думаю. Скорее, результат был бы таким же. Наверное, надо было выпустить на поле тех игроков, кто не играл в Иркутске. Они были бы свежее. А мы искали "золотую середину" и, видимо, ошиблись.

    - Мандраж, наверное, тоже сказался?
    - В большей степени, сказалось отсутствие опыта. В этой ситуации огромное желание наших игроков противостоять сильному сопернику ушло в негатив. Нельзя не отметить, что у "Спартака" многое получалось. Удар - гол, второй удар - второй гол. Я был удивлен тем, сколько в отсутствие Широкова прошло точных вертикальных передач. Хорошо еще, что наш основной вратарь Артур Нигматуллин не получил такого эмоционального удара как семь пропущенных мячей. С другой стороны, надеюсь, что опытный голкипер Денис Вавилин сможет этот удар стойко перенести и быстро восстановиться.

    Источник: ФК «Волга» НН

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    24.09.2015 08:05
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