Тренер «Волги»: «Тешили себя надеждами, что готовы к «Спартаку»

Главный тренер нижегородской "Волги" Андрей Талалаев поделился своими впечатлениями после кубковой игры с московским "Спартаком" (0:7).

- Одна команда была явно выше уровнем, а другая тешила себя надеждами, рассчитывала, что готова к серьезным свершениям. Конечно, разрыв в счете мог быть и поменьше, если бы мы избрали оборонительную тактику. Но очень хотелось порадовать болельщиков голом в ворота "Спартака". Как выяснилось, трех выходов один на один нам не хватает, чтобы забить один гол.



- Если бы "Волга" все-таки забила при счете 0:1, ход игры мог бы измениться?

- Не думаю. Скорее, результат был бы таким же. Наверное, надо было выпустить на поле тех игроков, кто не играл в Иркутске. Они были бы свежее. А мы искали "золотую середину" и, видимо, ошиблись.



- Мандраж, наверное, тоже сказался?

- В большей степени, сказалось отсутствие опыта. В этой ситуации огромное желание наших игроков противостоять сильному сопернику ушло в негатив. Нельзя не отметить, что у "Спартака" многое получалось. Удар - гол, второй удар - второй гол. Я был удивлен тем, сколько в отсутствие Широкова прошло точных вертикальных передач. Хорошо еще, что наш основной вратарь Артур Нигматуллин не получил такого эмоционального удара как семь пропущенных мячей. С другой стороны, надеюсь, что опытный голкипер Денис Вавилин сможет этот удар стойко перенести и быстро восстановиться.