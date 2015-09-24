Аленичев: «Сделали правильные выводы после матча с «Кубанью»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев после крупной победы над "Волгой" (7:0) в Нижнем Новгороде отметил, что команда сделала правильные выводы от поражения от "Кубани".

- Сами не ожидали такого крупного счета. Тем более "Волга" создала пару опасных моментов в первом тайме, даже выход на один. Но в дальнейшем полное преимущество было уже у нас. Мы сделали правильные выводы из поражения от "Кубани". Да и было видно, что "Волга" устала после перелета в Иркутск и обратно.

- Согласны, что Попов без Широкова смотрится сильнее?

- Ивелин любит играть в центре один - это правда. Но мне нравится связка Попов - Широков. В последних матчах она действительно утратила эффективность. Понимаю, что вы намекаете на то, чтобы попробовать дать Ивелину еще одну возможность сыграть одному. Но нет, в любом случае мы и дальше будем использовать этих игроков вместе. Эта связка принесет нам еще много пользы.