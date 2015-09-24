Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шахтер» может переехать в Тернополь

    Донецкий "Шахтер" может в дальнейшем проводить свои домашние матчи чемпионата Украины в Тернополе. Такое предложение "горнякам" сделал мэр города и президент ФК "Тернополь" Сергей Надал.

    Вчера в Тернополе состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Шахтер" разгромил местную команду со счетом 5:0. После поединка главный тренер "горняков" Мирча Луческу отметил, что обсудит этот вопрос с мэром города.

    В начале сезона "Шахтер" проводил матчи на "Арене Львов", но ни один поединок с участием команды во Львове на собрал даже 3-х тысяч болельщиков. Игра с "Днепром" состоялась в Одессе, а с днепродзержинской "Сталью" - в Киеве на полуторатысячном стадионе имени Банникова.

    Отметим, городской стадион Тернополя был реконструирован перед Евро-2012 и вмещает 15 тысяч зрителей.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2015 07:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 сентября 2015, 12:18

      Это уже давно не "Шахтёр"! Один бренд остался... Было бы смешно, если бы "Ростов" два года не появлялся бы в своём родном городе!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 24 сентября 2015, 11:21

      А нечего было бомбить Донецк

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11