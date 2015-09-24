«Шахтер» может переехать в Тернополь

Донецкий "Шахтер" может в дальнейшем проводить свои домашние матчи чемпионата Украины в Тернополе. Такое предложение "горнякам" сделал мэр города и президент ФК "Тернополь" Сергей Надал.

Вчера в Тернополе состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Шахтер" разгромил местную команду со счетом 5:0. После поединка главный тренер "горняков" Мирча Луческу отметил, что обсудит этот вопрос с мэром города.

В начале сезона "Шахтер" проводил матчи на "Арене Львов", но ни один поединок с участием команды во Львове на собрал даже 3-х тысяч болельщиков. Игра с "Днепром" состоялась в Одессе, а с днепродзержинской "Сталью" - в Киеве на полуторатысячном стадионе имени Банникова.

Отметим, городской стадион Тернополя был реконструирован перед Евро-2012 и вмещает 15 тысяч зрителей.