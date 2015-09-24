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    Шикунов: «Никакого бунта в «Ростове» нет!»

    Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов опроверг слухи о бойкоте игроков перед матчем Кубка России против "Тосно", но отметил, что финансовые трудности у клуба имеются.

    - Внутри клуба принято решение, что полетит дубль. Никакого бунта в “Ростове” нет! Просто мы так решили. Вот и все.

    - Финансовые проблемы у клуба есть?

    - Не буду скрывать - есть. Задолженности существуют, но проблема решается. Мы закрывали долги в предыдущие месяцы, работа продолжается. Игроки и тренеры с пониманием относятся к происходящему. Иначе мы бы не шли сейчас на пятом месте в чемпионате. Сами знаете, какая сейчас в стране экономическая ситуация. Всем тяжело…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2015 07:20
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