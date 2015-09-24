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    Моуринью: «Я промолчу - не хочу получить дисквалификацию»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью не стал комментировать действия дисциплинарных органов, которые дисквалифицировали форварда команды Диего Косту на три матча после поединка с "Арсеналом" (2:0).

    "Я не хочу комментировать это. Если я начну возражать, буду приводить примеры, детально разбирать эпизод и анализировать его с эмоциональной точки зрения, меня также могут дисквалифицировать. Это не нужно ни мне самому, ни команде. Мы потеряли на три матча важного игрока и не должны лишиться тренера, поэтому я предпочту промолчать", - заявил Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    24.09.2015 07:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 24 сентября 2015, 17:50

      ну так и молчи, так не, целый абзац проныл сперва.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 24 сентября 2015, 11:05

      да что тут говорить... бред полный. В матче ни карточки, ни удаления и тут бах и без форварда на 3 матча. Может еще начнуть матчи годовой давности вспоминать и дисквы выписывать.

      -2
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 24 сентября 2015, 10:59

      да ну. заглох???

      0
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