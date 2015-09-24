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    «Барселона» узнала соперников по Клубному чемпионату мира

    В Цюрихе состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира, матчи которого пройдут в Японии с 10 по 20 января.

    Испанская "Барселона" сыграет с победителем четвертьфинала, в котором встретятся мексиканская "Америка" и победитель азиатской Лиги чемпионов, который на данный момент не определен.

    Аргентинскому "Ривер Плейту" достался победитель второго четвертьфинала, в котором сыграют лучшая команда африканской Лиги чемпионов и победитель предварительного раунда. В первом раунде встретятся новозеландский "Окленд Сити" и чемпион Японии.

    Источник: ФИФА

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    24.09.2015 07:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 24 сентября 2015, 09:14

      А что, если чемпион Японии и победитель азиатской ЛЧ - это одна команда?

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