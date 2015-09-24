«Барселона» узнала соперников по Клубному чемпионату мира

В Цюрихе состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира, матчи которого пройдут в Японии с 10 по 20 января.

Испанская "Барселона" сыграет с победителем четвертьфинала, в котором встретятся мексиканская "Америка" и победитель азиатской Лиги чемпионов, который на данный момент не определен.

Аргентинскому "Ривер Плейту" достался победитель второго четвертьфинала, в котором сыграют лучшая команда африканской Лиги чемпионов и победитель предварительного раунда. В первом раунде встретятся новозеландский "Окленд Сити" и чемпион Японии.