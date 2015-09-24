Вронский: «За рубежом есть интерес к матчам российских клубов, выступающих в еврокубках»

Генеральный директор "НТВ-Плюс" Александр Вронский раскрыл некоторые секреты трансляции матчей РФПЛ на новом телеканале "Матч-ТВ".

- Чемпионат России пользуется популярностью у зарубежных вещателей?

- Да, прибыли и сейчас достаточно высоки. У иностранных зрителей есть интерес к просмотру игр с участием клубов, которые выступают в еврокубках. Отдельная история - это СНГ. В прошлых сезонах была так называемая серая зона, вызванная тем, что существовало пересечение между тем, что продавала “Лига-ТВ”, “НТВ-Плюс” и наш международный партнер IMG. Сейчас мы эту проблему решили, есть четкое понимание того, как мы будем работать с заграницей.

- Как вы собираетесь монетизировать полученные права?

- Сейчас вопрос монетизации не самый главный. Это перспектива. Главное, что отныне телезрители смогут смотреть спорт в едином комплексе. В холдинг “МАТЧ” входят 20 тематических каналов, эфирный канал, крупный интернет-портал и новостная служба. Также хочу отметить, что каждый матч будет доступен по отдельной подписке в интернете. В скором времени мы запустим приложение второго экрана, которое позволит зрителям во время трансляции получать оперативную статистику, просматривать повторы.

- “Большое” НТВ оставит за собой один матч в туре?

- С 1 ноября матчи чемпионата России будут демонстрироваться на телеканале “Матч-ТВ”. На НТВ трансляций не будет. Также НТВ не будет показывать Лигу чемпионов и Лигу Европы. Будем ли мы отдавать трансляции Первому каналу? Почему нет. Наша задача - максимально расширить аудиторию. Мы вовсе не собираемся закрываться и ни с кем не делиться правами.