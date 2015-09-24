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    Аллегри: «Я не рассержен, просто расстроен»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью в матче пятого тура Серии А против «Фрозиноне» (1:1). Подопечные Аллегри пропустили в самом конце встречи.

    «Я не рассержен, просто расстроен. В конце мы совершенно закономерно пропустили после углового, потому что не контролировали ситуацию. Нельзя было давать сопернику возможность подать угловой на последней минуте. Мы стали что-то придумывать, а нужно было просто подержать мяч», - говорит Аллегри.

    Наставник считает, что сейчас его команда совершенно непредсказуема.

    «Мы недосчитались уже нескольких очков по похожим причинам. У нас много молодых игроков, и они пока не привыкли играть за топ-клуб. Эти ошибки станут для них уроком. К сожалению, сейчас «Ювентус» может обыграть кого угодно и может уступить кому угодно».

    Источник: Football Italia

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    24.09.2015 02:03
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +12

      DisEkript 24 сентября 2015, 14:26

      Физрук!

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