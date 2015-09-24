«Сельта» - «Барселона». Все голы

В матче пятого тура Примеры «Сельта» со счетом 4:1 обыграла «Барселону». Все голы этого матча мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Нолито, 24;

2:0 - Аспас, 29;

3:0 - Аспас;

3:1 - Неймар, 79;

4:1 - Гуидетти, 81.