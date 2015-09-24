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    «Сельта» - «Барселона». Все голы

    В матче пятого тура Примеры «Сельта» со счетом 4:1 обыграла «Барселону». Все голы этого матча мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Нолито, 24;

    2:0 - Аспас, 29;

    3:0 - Аспас;

    3:1 - Неймар, 79;

    4:1 - Гуидетти, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 01:33
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