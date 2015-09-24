Кубок английской лиги. «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» и другие результаты

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Арсенал» оказался сильнее «Тоттенхэма» благодаря двум голам Матье Фламини. Отличился и еще один игрок «канониров» - Чамберс, забивший в свои ворота.

В других встречах «Челси» крупно обыграл «Уолсолл», «Саутгемптон» расправился с «Милтоном», «Кристал Пэлас» разгромил «Чарльтон», «Норвич» без уверенно переиграл «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед» забил три безответных мяча в ворота «Ипсвича», «Ньюкасл» уступил «Шеффилду», а "Ливерпуль" по пенальти прошел "Карлайл".

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Кристал Пэлас – Чарльтон - 4:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кэмпбелл, 51; 2:0 – Гэйл (с пенальти), 59; 2:1 – Сарр, 65; 3:1 – Гэйл (с пенальти), 74; 4:1 – Гэйл, 86.

Милтон – Саутгемптон - 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Родригес, 5; 0:2 – Мане, 10; 0:3 – Мане, 25; 0:4 – Родригес (с пенальти), 48; 0:5 – Лонг, 68; 0:6 – Лонг, 75.

Норвич – Вест Бромвич - 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Джарвис, 62; 2:0 – Лафферти, 85; 3:0 – Поконьоли (в свои ворота), 90.

Ньюкасл – Шеффилд - 0:0 (0:1)

Голы: 0:1 – Макгьюген, 76.

Тоттенхэм – Арсенал - 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фламини, 26; 1:1 – Ччамберс (в свои ворота), 56; 1:2 – Фламини, 78.

Уолсолл – Челси - 1:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Рамирес, 10; 0:2 – Реми, 41; 1:2 – О’Коннор, 45; 1:3 – Кеннеди, 52; 1:4 – Родрирегс, 90.

Манчестер Юнайтед – Ипсвич – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Руни, 23; 2:0 – Перейра, 60; 3:0 – Марсьяль, 90.

Ливерпуль - Карлайл 1:1 (1:1; 3:2 в серии пенальти)

Голы: 1:0 - Ингс, 24; 1:1 - Асамоа, 35.