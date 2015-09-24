Примера. Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

В матче пятого тура Примеры «Реал» на выезде обыграл «Атлетик». У мадридцев оба гола забил Бензема, а за басков отличился Мерино.

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

Атлетик – Реал 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Бензема, 19; 1:1 – Мерино, 67; 1:2 – Бензема, 70.