Примера. Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

Оптимальный состав, порой казалось, что у Реала в полузащите знаменитый "милановский ромб", только вместо Кака был Иско в роли треквартисты. Никакие Бэйлы-Хамесы в стартовом составе не нужны, они нарушают стройность игры команды и выпадают из ритма
В матче пятого тура Примеры «Реал» на выезде обыграл «Атлетик». У мадридцев оба гола забил Бензема, а за басков отличился Мерино.
Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур
Атлетик – Реал 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча
Голы: 0:1 – Бензема, 19; 1:1 – Мерино, 67; 1:2 – Бензема, 70.