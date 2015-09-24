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    Примера. Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

    В матче пятого тура Примеры «Реал» на выезде обыграл «Атлетик». У мадридцев оба гола забил Бензема, а за басков отличился Мерино.

    Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

    Атлетик – Реал 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Бензема, 19; 1:1 – Мерино, 67; 1:2 – Бензема, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 00:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 24 сентября 2015, 03:41

      Оптимальный состав, порой казалось, что у Реала в полузащите знаменитый "милановский ромб", только вместо Кака был Иско в роли треквартисты. Никакие Бэйлы-Хамесы в стартовом составе не нужны, они нарушают стройность игры команды и выпадают из ритма

      2
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Aza23becks 24 сентября 2015, 05:49

      Точно сказано

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