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    Серия А. «Ювентус» не удержал победу над «Фрозиноне» и другие результаты

    В матче пятого тура Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Фрозиноне». У хозяев отличился Дзадза, а за «Фрозиноне» счет сравнял Бланшар.

    В других матчах «Фиорентина» обыграла «Болонью», «Интер» оказался сильнее «Вероны», «Лацио» переиграл «Дженоа», «Палермо» уступил «Сассуоло», «Рома» проиграла «Сампдории», «Кьево» победил «Торино», а в матче «Карпи» - «Наполи» голов забито не было.

    Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур

    Карпи – Наполи - 0:0 (0:0)

    Кьево – Торино - 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кастро, 75.

    Фиорентина – Болонья - 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Блащиковски, 72; 2:0 - Калинич, 82.

    Интер – Верона - 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мело, 56.

    Ювентус – Фрозиноне - 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дзадза, 50; 1:1 - Бланшар, 90.

    Лацио – Дженоа - 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Джорджевич, 35; 2:0 – Андерсон, 62.

    Палермо – Сассуоло - 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Флоккари, 35.

    Сампдория – Рома - 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Эдер, 50; 1:1 – Салах, 69; 2:1 - Манолас (в свои ворота), 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 23:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 24 сентября 2015, 11:00

      Юве не выиграл 1:0,исправьте!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 сентября 2015, 07:55

      Удачи "фиалкам" в следующем матче!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 24 сентября 2015, 00:02

      ФОРЗА ИНТЕР

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