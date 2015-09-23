Пеле: «Кусать соперника – это гораздо хуже, чем то, что сделал Коста»

Легендарный бразильский нападающий Пеле прокомментировал поведение форварда «Челси» Диего Косты в матче АПЛ против «Арсенала» (2:0). Напомним, что провокация со стороны Косты привела к удалению Паулисты. Пеле не видит в этом ничего страшного.

«Знаете, в мое время это было обычным поведением. Я всю карьеру страдал от хорошей опеки со стороны защитников. Коста – хороший футболист, это все знают. Луис Суарес, который укусил кого-то, поступил гораздо хуже», - считает Пеле.