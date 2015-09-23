Пеле: «Кусать соперника – это гораздо хуже, чем то, что сделал Коста»

о вот я не совсем уверен, укус суареса (который не прокусил кожу) все же не такой ужасный (он просто психически непонятен), а вот Коста же не только ударил... он еще провоцирует, обругивает и прочие гадости - это все в суме
Легендарный бразильский нападающий Пеле прокомментировал поведение форварда «Челси» Диего Косты в матче АПЛ против «Арсенала» (2:0). Напомним, что провокация со стороны Косты привела к удалению Паулисты. Пеле не видит в этом ничего страшного.
«Знаете, в мое время это было обычным поведением. Я всю карьеру страдал от хорошей опеки со стороны защитников. Коста – хороший футболист, это все знают. Луис Суарес, который укусил кого-то, поступил гораздо хуже», - считает Пеле.