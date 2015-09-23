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    Пеле: «Кусать соперника – это гораздо хуже, чем то, что сделал Коста»

    Легендарный бразильский нападающий Пеле прокомментировал поведение форварда «Челси» Диего Косты в матче АПЛ против «Арсенала» (2:0). Напомним, что провокация со стороны Косты привела к удалению Паулисты. Пеле не видит в этом ничего страшного.

    «Знаете, в мое время это было обычным поведением. Я всю карьеру страдал от хорошей опеки со стороны защитников. Коста – хороший футболист, это все знают. Луис Суарес, который укусил кого-то, поступил гораздо хуже», - считает Пеле.

    Источник: iSport.ua

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    23.09.2015 22:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 24 сентября 2015, 17:54

      о вот я не совсем уверен, укус суареса (который не прокусил кожу) все же не такой ужасный (он просто психически непонятен), а вот Коста же не только ударил... он еще провоцирует, обругивает и прочие гадости - это все в суме

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    • ...
      Рейтинг: +57

      Tex 24 сентября 2015, 13:53

      Просто мир теперь изменился...... Нынче многие бабы мужественней многих мужчин!

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 24 сентября 2015, 09:25

      суарес это совсем другая история

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