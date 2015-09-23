Богаев: «Была установка играть на Дзюбу»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Богаев в прокомментировал игру 1/16 Кубка России против тверской «Волги» (0:3). Футболист вышел на замену на 78-й минуте.

«Приятные впечатления, еще и выиграли! Все хорошо. Выходили на матч с установкой больше обыгрывать один в один, играть на Дзюбу», - рассказал Богаев.

В этой встрече отметился хет-триком Денис Ткачев.

«Его все поздравили, подбодрили, чтобы продолжал работать в том же духе. Впереди у него еще много голов. Желаю ему удачи!».

В следующей стадии турнира «Зениту» предстоит сыграть с победителем пары «Тосно» - «Ростов». Богаев хотел бы встретиться именно с «Ростовом».

«Конечно, хотелось бы сыграть с командой Премьер-Лиги, она более мастеровитая. У «Тосно» сейчас кадровые проблемы, они не очень выступают в ФНЛ. С другой стороны, матч с «Тосно» может получиться проще».