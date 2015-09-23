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    Мостовой: «Спартаку» радоваться особенно нечему»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о победе москвичей в матче 1/16 Кубка против нижегородской «Волги» (0:7).

    «Впечатлений от разгрома нет никаких. Не могу понять, в какой игре мы видели настоящий «Спартак» – с «Кубанью» или с «Волгой». Причину таких скачков могут объяснить только главный тренер и его помощники», - говорит Мостовой.

    Бывший футболист не уверен, что на более высоком уровне атака «Спартака» будет столь же эффективна.

    «Хорошо, что прорвало, что все забили. Но радоваться особенно нечему. Ведь не команду Премьер-лиги же обыграли. Совсем не факт, что через три дня спартаковцы так же реализуют все моменты в матче с «Зенитом».

    Источник: Р-Спорт

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    23.09.2015 22:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 24 сентября 2015, 09:27

      В КОЕ-ТО веки прорвало спартак.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 сентября 2015, 00:28

      Объективно. С Зенитом увидим реальную картину.

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 23 сентября 2015, 23:23

      100% прав

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