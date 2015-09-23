Гильерме может стать гражданином России уже в этом году

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о том, когда он получит российское гражданство.

«Очень этого жду, но пока не знаю, когда это случится. Могу сказать только одно: мне обещали, что гражданином России я стану до конца этого года», - говорит Гильерме.

Кроме того, футболист прокомментировал свои перспективы в качестве вратаря сборной России.

«Играть за сборную России будет тяжело, поскольку там есть отличный вратарь – Игорь Акинфеев. Сейчас для меня главное получить гражданство, чтобы не быть легионером – это будет полезно клубу. Что же касается сборной, то об этом можно будет думать позже».