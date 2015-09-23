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    Гильерме может стать гражданином России уже в этом году

    Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал о том, когда он получит российское гражданство.

    «Очень этого жду, но пока не знаю, когда это случится. Могу сказать только одно: мне обещали, что гражданином России я стану до конца этого года», - говорит Гильерме.

    Кроме того, футболист прокомментировал свои перспективы в качестве вратаря сборной России.

    «Играть за сборную России будет тяжело, поскольку там есть отличный вратарь – Игорь Акинфеев. Сейчас для меня главное получить гражданство, чтобы не быть легионером – это будет полезно клубу. Что же касается сборной, то об этом можно будет думать позже».

    Источник: Известия

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    23.09.2015 21:08
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