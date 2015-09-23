Мората и «Ювентус» близки к продлению контракта

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, вероятно, продолжит играть за туринцев и после этого сезона.

Сообщается, что стороны близки к продлению соглашения.

Если же «Реал» все-таки захочет вернуть испанца летом следующего года, то мадридцам это обойдется в 30 миллионов евро, а к лету 2017 года эта сумма вырастет до 36 миллионов.

Напомним, что сумма трансфера футболиста из «Реала» в «Ювентус» составляла 20 миллионов евро.