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    Мората и «Ювентус» близки к продлению контракта

    Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, вероятно, продолжит играть за туринцев и после этого сезона.

    Сообщается, что стороны близки к продлению соглашения.

    Если же «Реал» все-таки захочет вернуть испанца летом следующего года, то мадридцам это обойдется в 30 миллионов евро, а к лету 2017 года эта сумма вырастет до 36 миллионов.

    Напомним, что сумма трансфера футболиста из «Реала» в «Ювентус» составляла 20 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    23.09.2015 20:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 23 сентября 2015, 21:42

      Альваро,сам не хочет уходить из Ювентуса. Молодец,оправдывает и деньги и надежды фанов. Нужно продлевать,игрок то молодой.

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