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    Кубок России. «Кубань» молодежным составом обыгрывает «Шинник»

    Встреча 1/16 Кубка России между «Шинником» и «Кубанью» завершилась победой краснодарцев. Оба мяча за "Кубань" провел Нурисов, а единственный гол "Шинника" на счету Платики.

    Кубок России. 1/16 финала

    Шинник (Ярославль) – Кубань (Краснодар) - 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Нурисов, 49; 0:2 - Нурисов, 82; 1:2 - Платика, 90.

    Шинник: Малышев, Никитинский (Сиротов, 46), Беляев, Цховребов, Ятченко, Щадин, Платика, Митасов (Султонов,67), Павленко, Подоляк (Земсков, 58), Мязин.

    Кубань: Фролов, Клещенко, Джамалутдинов, Якуба, Журавлев, Тюфяков (Иванушкин, 89), Коновалов, Каретник, Нурисов, Георигиевский (Волчков, 77), Стефанович (Шевченко, 68).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 20:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 23 сентября 2015, 22:04

      А ты смотря команду встряхнули не плохо. С победой Кубань.

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      Рейтинг: +354

      REDAT 23 сентября 2015, 22:02

      Поздравляю "Кубань" с победой молодцы!!!!!!!!!!!!!Так держать!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: -2

      Саня 01 23 сентября 2015, 20:55

      КУБАНЬ !!!!

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      Рейтинг: +47

      Ильин 23 сентября 2015, 20:45

      Не жалею, что мотался в Ярославль! Молодежка КУБАНИ-СУПЕР!!!

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