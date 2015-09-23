Кубок России. «Кубань» молодежным составом обыгрывает «Шинник»

Встреча 1/16 Кубка России между «Шинником» и «Кубанью» завершилась победой краснодарцев. Оба мяча за "Кубань" провел Нурисов, а единственный гол "Шинника" на счету Платики.

Кубок России. 1/16 финала

Шинник (Ярославль) – Кубань (Краснодар) - 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Нурисов, 49; 0:2 - Нурисов, 82; 1:2 - Платика, 90.

Шинник: Малышев, Никитинский (Сиротов, 46), Беляев, Цховребов, Ятченко, Щадин, Платика, Митасов (Султонов,67), Павленко, Подоляк (Земсков, 58), Мязин.

Кубань: Фролов, Клещенко, Джамалутдинов, Якуба, Журавлев, Тюфяков (Иванушкин, 89), Коновалов, Каретник, Нурисов, Георигиевский (Волчков, 77), Стефанович (Шевченко, 68).