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    Кубок России. «Спартак» разобрался с «Волгой» НН

    В матче 1/16 Кубка России «Спартак» без проблем обыграл нижегородскую «Волгу» со счетом 0:7. По дублю записали на свои счета Попов и Зе Луиш, остальные мячи забили Озбилиз, Зотов и Таски.

    Кубок России. 1/16 финала

    Волга (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) - 0:7 (0:4) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Зе Луиш, 5; 0:2 – Попов, 19; 0:3 – Зе Луиш, 25; 0:4 – Попов, 45+1; 0:5 – Таски, 50; 0:6 – Зотов, 59; 0:7 – Озбилиз, 69.

    Волга: Вавилин, Колев, Полянин, Буйволов, Гарбуз (Маляров, 31), Леандро, Замалиев, Маляка (Суханов, 52), Миносян, Костюков, Саталкин (Саркисов, 46).

    Спартак: Ребров, Макеев, Таски, Боккетти, Паршивлюк, Глушаков (Бакаев, 63), Зотов, Попов (Леонтьев, 46), Озбилиз, Промес (Зуев, 65), Зу Луиш.

    Предупреждения: Боккетти, 37; Бакаев, 78.

    Судья: Владимир Сельдяков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 19:49
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 24 сентября 2015, 04:17

      непонятно,отчего конебомжи блеют что спартак основой играл?Аленичеву надо состав наигрывать,а с кем и как?-ну вот забыл он у конебомже-глоров спросить)

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus 23 сентября 2015, 21:20

      Порадовала только кричалка нашего фан-клуба после шестого пропущенного мяча: "А нам Кубок на ху% не нужен!!!")))))

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Seamus 23 сентября 2015, 22:20

      А нах тогда на поле выходили? "Не нужен" и "не светит"-разные вещи)))

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus 23 сентября 2015, 21:18

      Матч никакущий, несмотря на 0-7! Был на стадионе... по виду казалось, будто дворовые команды месятся

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 23 сентября 2015, 21:13

      В субботу главное БОМЖАТИНУ порвать!!!Это задача №1 !!!

      0
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > CSKA №1 23 сентября 2015, 21:21

      Любое поражение бомжей приятно ну кроме евро кубков но я уверен что в этом году она не будут за золото бороться, могу ошибаться конечно но наш чемпионат порой виден на сквозь

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 23 сентября 2015, 20:58

      алеша на алеше )) такие стрекозлы))) я под столом! выиграли бы 1-0 пыхтели , что отскочили))). выиграли 7-0 опять не нравиться! хотя мне лично пофиг на мнение здешних амеб! спартаку как надо было так и сыграли! купите свою команду и творите что хотите, а пока ваше мнение БОЛЬШУЩИЙ НОЛЬ!

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > Snerg 23 сентября 2015, 21:15

      По делу говоришь!Рвите Зеньку в субботу!!!

      0
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      Рейтинг: -2

      Саня 01 23 сентября 2015, 20:54

      Cпартак готовь очко во втором круге!!!

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 23 сентября 2015, 20:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ой как все языком чесать умеют... вышли, да сыграли бы бл...ь

      -4
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Алекc 23 сентября 2015, 20:35

      Ну да Кони вторым составом вышли сыграли . Бомжи сыграли вторым. Паровозы сыграли вторым . Те кому надо доказали ,ну реально Спартак в чемпионате не много не вытягивает и основу еше грузят дополнительно конечно крупная победа это всегда импульс но это также упадок сил

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 23 сентября 2015, 20:12

      С победой конечно, но зачем так отрываться на слабой команде? Бросайте все силы на чемпионат и там доказывайте свою состоятельность.

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      Рейтинг: +242

      евгений ___ > Антибиотик 23 сентября 2015, 20:39

      Я не фанат Спартака. Тоже недолюбливаю эту команду. Но чёрт возьми, будьте честными в конце концов. 1 -0 выиграют, скажут еле еле справились. Сейчас 7-0. опять не так. Так как Спартак сегодня играл. надо всем нашим играть, а не делить соперников на слабых и сильных. Может и футбол наш лучше станет.....

      3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > евгений ___ 23 сентября 2015, 20:49

      Логика есть, но не о сегодняшнем матче это всё. Аленичев доказывает свою состоятельность, вот и требует от игроков кучу голов в ворота слабой команды, чтобы показать какой он тренер. Пусть в РФПЛ доказывает! А так со стороны просто просматривается неуважение к сопернику. У них тоже есть болельщики и счета 3-0 бы хватило с головой, но это же Спартак! Чемпионы! Ну-ну...

      -1
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      Рейтинг: +643

      Symbol > Антибиотик 23 сентября 2015, 23:28

      Как ты себе это представляешь? Идет игра, забили, к примеру 3, дальше что? Встать? Не бежать? Специально бить мимо? Или как? Ну бред же...

      0
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Антибиотик 24 сентября 2015, 00:02

      что то ты чушь сморозил, сильная команда всем, всегда будет забивать и играть до финального свистка

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 23 сентября 2015, 20:05

      Позор. Поехали основным составом! Нашли равных себе)))

      -1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 23 сентября 2015, 19:58

      Спартачок всерьез решил выиграть трофей(((

      0
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > CSKA №1 23 сентября 2015, 20:02

      Не смеши ну нет если они практически основу на трофей этот оставят то боюсь что же в чемпионате будет. А так молодцы хорошая победа

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