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    Видеотрансляция матча «Сампдория» - «Рома» – на «Бомбардире»

    В матче пятого тура Серии А сойдутся «Сампдория» и «Рома». Генуэзцы в прошлом сезоне доказали, что при правильном подходе они могут решать серьезные задачи, а не просто занимать место в середине турнирной таблицы. «Рома» уже какой чемпионат к ряду начинает с амбициями на титул. Неудачный старт «Ювентуса» и победа в очном противостоянии с действующими чемпионами, безусловно, придает "волкам" уверенности, но все равно оступаться сегодня римлянам нежелательно, ведь есть еще «Интер», который пока вообще не знает что такое терять очки.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало матча в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 20:56
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