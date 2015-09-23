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    Черевченко: «Проверили резерв? У нас нет резерва»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своими впечатлениями от победы команды в матче 1/16 финала Кубка России против армавирского «Торпедо».

    «Очень тяжелая игра. Мы потратили много сил, но когда едешь домой с победой, восстанавливаешься быстрее. Армавир - очень дисциплинированная команда, которая играла с полной самоотдачей. Они явно находятся не на своем месте в ФНЛ. Мои ребята дотерпели, забили и вышли в 1/8 финала.

    Проверили резерв? У нас нет резерва. Все футболисты в обойме, и каждый может выйти в следующем матче. Тот же Баринов тренируется с главной командой год. Это полноценный игрок основы, как и все ребята», - сказал Черевченко.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.09.2015 18:31
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