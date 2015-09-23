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    Тренер «Ростова»: «Некоторые из персонала на базе уже два дня не выходят на работу»

    Тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал финансовую ситуацию, в которой находится команда.

    «Насколько я знаю, непростая ситуация с деньгами в "Ростове" была и до нас. Эта ситуация, конечно, мешает нормальной работе. Думаю, ближайшие дни все покажут. Ситуация сложная, но решаемая.

    Мы выполняем свои прямые обязанности, но проблемы растут, как снежный ком. Не надо забывать, что помимо игроков и тренеров есть еще и персонал на базе, рабочие, от которых также многое зависит. Это и прачечная, и столовая, и охрана. Насколько я знаю, им не платят уже месяцев пять. Некоторые из них уже два дня не выходят на работу. В течение ближайшего времени к ним могут присоединиться и другие работники. Без этих людей мы не можем нормально готовиться к матчам», - рассказал Кафанов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2015 18:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      uk122 23 сентября 2015, 19:03

      Выборы губернатора прошли, спасибо,можно всем расходиться.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 23 сентября 2015, 18:36

      Да... Уж такой у нас менталитет:-))) Требуем выполнения обязательств, а платить за это не любим... Город мой город...

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