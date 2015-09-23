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    Слуцкий: «Сегодня не надо было никого пугать»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что в перерыве матча 1/16 Кубка России против «Байкала» не запугивал никого из подопечных, как в матче против «Мордовии» в чемпионате, а также поделился своим отношением к Иркутску.

    «Сегодня не надо было никого пугать. Мы качественно играли в первом тайме, но игра голкипера «Байкала» долго не позволяла забить. Если нарезку сейвов Бородько посмотрит кто-то из грандов, наверняка, обратит особое внимание на него.

    Против Иркутска я ничего не имею. Наоборот, сегодня с утра мы съездили на Байкал, посетили нерпенарий. На меня все это произвело грандиозное впечатление. Я имел ввиду только удаленность и сложности с перелетом. Так же было со «Спортингом»: когда лететь надо пять-шесть часов, это всегда непросто. Каждый видит то, что хочет. С огромным уважением отношусь к Иркутску и природным красотам региона», - сказал Слуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.09.2015 18:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 23 сентября 2015, 20:00

      Ну все верно впереди непростая игра. С победой армейцы. Ждем хорошего дерби в выходные.

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