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    Кубок России. «Терек» в гостях выиграл у «Носты»

    Грозненский "Терек" на выезде сумел выиграть у новотроицкой "Носты". Гости смогли зафиксировать свое превосходство на табло только во втором тайме. Голами в составе "Терека" отметились полузащитники Халид Кадыров и Кану.

    Кубок России. 1/16 Финала

    Носта (Новотроицк) - Терек (Грозный) - 0:2 (0:0)

    Гол: 0:1 — Кадыров, 63; 0:2 — Кану, 84.

    Носта: Лабутин, Гордеев, Попов (Салихов, 73), Олифиренко, Терехин, Сорокин, Резников, Булановский, Хабибуллин (Подружко, 58), Самойлов (Сабирзянов, 73), Карпухин.

    Терек: Городов, Григалашвили, Кудряшов, Семенов, Уциев, Кадыров (Садаев, 84), Кану, Кузяев, Пирис, Грозав, Рыбус.

    Предупреждения: Сабирзянов, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 18:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4

      kempfer1 23 сентября 2015, 20:07

      Кадыров ура

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