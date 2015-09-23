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    Кубок России. Шкулетич принес «Локомотиву» победу в Армавире

    Московский "Локомотив" в гостях переиграл армавирское "Торпедо". Единственным забитым мячом в матче отметился сербский нападающий железнодорожников Петар Шкулетич.

    Кубок России. 1/16 Финала

    Торпедо (Армавир) - Локомотив (Москва) - 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 — Шкулетич, 78.

    Торпедо: Ревякин, Джаркава, Чежия, Дугалич, Степанов, Царикаев, Воронкин (Алексанян, 87), Абу Заид, Арзиани (Хурцидзе, 59), Падерин (Рыжов, 70), Бугуи.

    Локомотив: Абаев, Янбаев, Михалик, Логашов, Шишкин (Пейчинович, 57), Ндинга (Ал.Миранчук, 72), Баринов (Коломейцев, 62), Григорьев, Фернандеш, Майкон, Шкулетич.

    Предупреждения: Воронкин, 24; Шкулетич, 44.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 17:30
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Алек Македонский 23 сентября 2015, 21:01

      Парни я не понимаю, имеет ли смысл Локомотиву играть на три фронта?
      Уверен что сил не хватит, таким образом можно везде провалиться.
      Не такая уж и длинная у нас скамейка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 23 сентября 2015, 19:46

      Так держать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Lokomotiv7 23 сентября 2015, 18:28

      С победой

      2
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    • ...
      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 23 сентября 2015, 18:11

      Паравозы с победой. Едем дальше!

      1
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