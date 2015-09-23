Кечинов: «Если определенный клуб считает, что кубковый турнир не нужен, то это плохая команда»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением о важности Кубка России, а также оценил перспективы красно-белых в матче 1/16 финала против нижегородской «Волги».

«Каждый титул сам по себе важен. Кубок России не является исключением. Если определенный клуб считает, что кубковый турнир не нужен, то это плохая команда, которая не ставит перед собой максимальных задач. Когда принимают решение играть вторым составом, это говорит о том, что их молодежь гораздо сильнее, чем игроки ФНЛ. Смотрел матч «Байкал» - ЦСКА. Могу сказать, что у молодых армейцев есть определeнные проблемы. В любом случае это не сказывается на уровне турнира. Молодым игрокам необходимо давать шанс проявить себя. На начальных этапах сложно сказать, у кого больше шансов на триумф в турнире. Как мы видим, команды экспериментируют с составами. Я уверен, что ближе к финалу даже лидеры будут выпускать основных игроков.

«Спартак» будет настраиваться на победу даже при отсутствии ключевых футболистов. Думаю, что на минимальную победу красно-белые наиграют. Счeт будет либо (2:1), либо (1:0) в пользу «Спартака». Успех в Кубке России даeт команде прямой выход в Лигу Европы. В связи с этим команде Аленичева будет важно выиграть этот турнир, иначе в Европе о «Спартаке» все забудут», - отметил Кечинов.