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    Кубок России. ЦСКА вырвал победу в Иркутске

    Московский ЦСКА с трудом на выезде переиграл "Байкал". Хозяева сумели забить первыми, на 31 минуте гол забил полузащитник Максим Машнев. Приемущество иркутской команды на табло сохранялось до 78 минуты, когда хавбек гостей Александр Цауня отметился ответным мячом. В основное время сильнейшего соперники выявить не смогли, и судьбу противостояния во втором дополнительном тайме решил нападающий армейцев Кирилл Панченко.

    Кубок России. 1/16 Финала

    Байкал (Иркутск) - ЦСКА (Москва) - 1:2 (0:1, 1:1)

    Голы: 1:0 — Машнев, 31; 1:1 — Цауня, 78; 1:2 — Панченко, 109.

    Байкал: Бородько, Меркулов, Пытлев, Авагимян, Яшин, Киселев (Гонежуков, 83), Ющук (Кириленко, 74), Машнев, Нарылков, Землянский, Кириллов (Кортава, 63).

    ЦСКА: Чепчугов, Набабкин, Чернов, Васин, Фернандес, Вернблум, Б.Натхо, Цауня, Головин (А.Натхо, 101), Миланов, Панченко.

    Предупреждения: Вернблум, 5; Чернов, 45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 16:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 23 сентября 2015, 20:43

      Байкал молодцом, сопротивлялся до последнего. Армию с победой! У нас что, только Спартак решил стать грозным и приехал боевой основой?))

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 23 сентября 2015, 17:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      аахахаха опять еле-еле,говнокоманда

      -7
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      Рейтинг: +56

      FduchFM > KosSidFCZP 23 сентября 2015, 19:38

      Вонь ! Сударь все что можно сказать о ваше писанине - навонял и ждет реакции
      Смешон и вонюч

      1
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > KosSidFCZP 30 сентября 2015, 13:35

      Какой же ты дегенерат Питерский..классика...

      0
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      Рейтинг: +36

      salonik 23 сентября 2015, 17:02

      В перерыве ЛВС сказал, что если не выиграют - останутся в Иркутске))

      4
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 23 сентября 2015, 16:50

      байкал молодцы!!!браво!!! а дубль у лыжников просто отстой,немного не хватило чтобы мажориков умыть

      2
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 23 сентября 2015, 16:47

      Уважаемый г-н Гинер! Наконец удалось посмотреть на Ваш резерв и сделать вывод,что свои деньги Вы выбрасываете на ветер.Таких необученных футболу людей держать в топ команде недопустимо.Вратарь Чепчугов сидит в запасе уже 10 лет.Даже только посмотреть как он двигается на поле,можно сделать вывод этому парню не хватает практики,да и навыки оставляют желать лучшего.Остальные не лучше.Если Вы оставите все как есть,в команде будут проблемы.

      4
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      Рейтинг: +17

      bu.dda > Boniel+ 23 сентября 2015, 17:03

      Слово "необученных" на мой взгляд, не совсем верное. Несыграные. Это точнее. И чувствуется отсутствие игровой практики. Не даёт им Лёня поиграть. А напрасно. И Странберга зря отдали.

      1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 23 сентября 2015, 16:25

      ЦСКА вперед!Додавили !!!Ожидаемо,но все таки с трудом!!!

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > CSKA №1 23 сентября 2015, 17:57

      позор!!!какие же вы дебилы а!

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