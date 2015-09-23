Пономарев: «Кубок России никому не нужен»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что Кубок России потерял свою привлекательность, и интерес может вызвать только финальный поединок.

«Никому Кубок России не нужен. Он потерял свою привлекательность. Теперь для любой команды предпочтительнее добиться результата в Европе. Не смотрю матч «Байкал» — ЦСКА. Это никому не интересно. Если команды будут что-то представлять собой к финалу, то понаблюдаю за решающим поединком», - заявил Пономарев.