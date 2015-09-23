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    Пономарев: «Кубок России никому не нужен»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что Кубок России потерял свою привлекательность, и интерес может вызвать только финальный поединок.

    «Никому Кубок России не нужен. Он потерял свою привлекательность. Теперь для любой команды предпочтительнее добиться результата в Европе. Не смотрю матч «Байкал» — ЦСКА. Это никому не интересно. Если команды будут что-то представлять собой к финалу, то понаблюдаю за решающим поединком», - заявил Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2015 15:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1481

      GM 23 сентября 2015, 22:20

      Пусть этот ИКСперд раскажет о ненужности кубка игрокам Локо, которые теперь в еврокубках или Карпину, который теперь в ФНЛ.

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      Рейтинг: +1481

      GM 23 сентября 2015, 22:19

      Прогубошлебствовал. Как же, если САМ Пономарев не смотрел матч, то он никому не интересен. Ни заполненной сверх меры стадион, ни трансляция на "Нашем Футболе" и "Спорте", господина ИКСперда не волнуют. Ему не интересно, значит, всем не интересно...

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      Рейтинг: +13

      Алек Македонский 23 сентября 2015, 21:09

      Локомотив со скрипом еле еле выиграл кубок России, помню как еле ноги унесли с Газовиком, зато как красиво сыграли вторым номером со Спортингом!
      Только ради таких матчей, как в Лиссабоне, стоит биться за трофей!
      Это одно, а второе, я считаю это высказывание антифутбольным и бывшего футболиста не красят такие высказывания.

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 23 сентября 2015, 20:04

      Кубок не важно какой нужен всегда. Это победа всиляет уверенность в команды.

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 23 сентября 2015, 16:29

      Кубок нужен ЦСКА!!!И ЦСКА бился сегодня и победил!!!Ждем победы!!!

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      Рейтинг: +429

      sold93 23 сентября 2015, 15:54

      кубок на этой стадии действительно никому не нужен. вот если бы был слепой жребий, как в англии, тогда бы было весело

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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 23 сентября 2015, 15:32

      Бывший защитник ЦЫЭСКА Владимир Пономарёв никому не нужен.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > -Сивый Мерин- 23 сентября 2015, 18:03

      Бездарное высказывание,может ему он не нужен,а ЦСКА сегодня бился,а вот в ЛЧ сыграл отвратительно!

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