Матч между Молдовой и Россией будет показан на «России 1»

«Россия 1» покажет матч отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года Молдова – Россия в прямом эфире, сообщил главный продюсер телеканала Игорь Шестаков.

«Это очень важный матч и он будет транслироваться на "России 1". Никаких вопросов с показом игры нет и не было», - заявил Шестаков.

Матч между Молдовой и Россией состоится 9 октября в Кишинeве на стадионе «Зимбру».