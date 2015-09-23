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    Матч между Молдовой и Россией будет показан на «России 1»

    «Россия 1» покажет матч отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года МолдоваРоссия в прямом эфире, сообщил главный продюсер телеканала Игорь Шестаков.

    «Это очень важный матч и он будет транслироваться на "России 1". Никаких вопросов с показом игры нет и не было», - заявил Шестаков.

    Матч между Молдовой и Россией состоится 9 октября в Кишинeве на стадионе «Зимбру».

    Источник: ТАСС

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    23.09.2015 15:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      Алек Македонский 23 сентября 2015, 21:05

      Вы бы еще вспомнили Перетурина , который такую ахинею в эфире нес, или Котэ Махарадзе, который своими фразами мог рассмешить всю аудиторию, вне зависимости с каким счетом наши проигрывают.
      Про Маслаченко я вообще молчу... Так что Гусев не самый худший комментатор

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 23 сентября 2015, 18:26

      Опять с комментатором Гусевым?!
      согласен с alex1951 ...

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 > Старый Пью 23 сентября 2015, 18:56

      я тоже пью,но по праздникам)))
      ты разрешишь приехать в Питер и посмотреть товарняк Россия-Эстония?
      Они вроде как спарринг партнеры..

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 23 сентября 2015, 15:22

      Может не надо?
      неприятные воспоминания остались...

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