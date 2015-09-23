Матч между Молдовой и Россией будет показан на «России 1»

Вы бы еще вспомнили Перетурина , который такую ахинею в эфире нес, или Котэ Махарадзе, который своими фразами мог рассмешить всю аудиторию, вне зависимости с каким счетом наши проигрывают.
Про Маслаченко я вообще молчу... Так что Гусев не самый худший комментатор
«Россия 1» покажет матч отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года Молдова – Россия в прямом эфире, сообщил главный продюсер телеканала Игорь Шестаков.
«Это очень важный матч и он будет транслироваться на "России 1". Никаких вопросов с показом игры нет и не было», - заявил Шестаков.
Матч между Молдовой и Россией состоится 9 октября в Кишинeве на стадионе «Зимбру».