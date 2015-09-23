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    Видеотрансляция матча «Сельта» – «Барселона» – на «Бомбардире»

    В пятом туре чемпионата Испании «Барселона» отправится в гости к «Сельте». В прошлом сезоне команды обменялись друг с другом выездными победами. В этом же первенстве сине-гранатовые пока идут без очковых потерь, бывшая команда главного тренера каталонцев Луиса Энрике осеклась лишь однажды, сыграв дома в ничью с «Лас Пальмас». Выходит, что сегодня в любом случае что-то произойдет в первый раз, либо «Барселона» потеряет очки, либо «Сельта» проиграет.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Сельта» - «Барселона». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 21:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 19:57
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