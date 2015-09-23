40 ключевых игр РФПЛ будут показаны в эфире «Матч-ТВ»

РФПЛ и телекомпания "НТВ-Плюс" заключили трехлетний договор, в соответствии с которым эксклюзивные права на показ матчей чемпионата России по футболу как в России, так и за рубежом, включая страны СНГ, будут принадлежать "НТВ-плюс". Известно, что все матчи турнира будут показаны на тематических каналах "НТВ-Плюс", но не менее 40 ключевых встреч будут представлены в эфире нового федерального спортивного телеканала "Матч-ТВ".

"Мы открываем новую страницу наших долголетних отношений с РФПЛ. В результате довольно длительного процесса переговоров мы наконец вышли на полноценное понимание сделки. Матчи будут демонстрироваться как на общедоступном федеральном канале "Матч-ТВ", так и на тематических каналах НТВ. Мы с уважением относимся к проделанной нашими коллегами работе.

Канал "Наш футбол" – это очень качественный продукт, который не стыдно показывать и за рубежом. Мы создали специальный редакционный совет, который будет рассматривать вопросы развития наших трансляций.

Надеемся, что нам удастся существенно увеличить и количество зрителей, и прибыль. Если будет зафиксирован рост прибыли, тогда эти средства будут распределяться между нашей компанией и РФПЛ в соотношении 40 на 60", – рассказал генеральный директор "НТВ-Плюс" Александр Вронский.