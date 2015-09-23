Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    40 ключевых игр РФПЛ будут показаны в эфире «Матч-ТВ»

    РФПЛ и телекомпания "НТВ-Плюс" заключили трехлетний договор, в соответствии с которым эксклюзивные права на показ матчей чемпионата России по футболу как в России, так и за рубежом, включая страны СНГ, будут принадлежать "НТВ-плюс". Известно, что все матчи турнира будут показаны на тематических каналах "НТВ-Плюс", но не менее 40 ключевых встреч будут представлены в эфире нового федерального спортивного телеканала "Матч-ТВ".

    "Мы открываем новую страницу наших долголетних отношений с РФПЛ. В результате довольно длительного процесса переговоров мы наконец вышли на полноценное понимание сделки. Матчи будут демонстрироваться как на общедоступном федеральном канале "Матч-ТВ", так и на тематических каналах НТВ. Мы с уважением относимся к проделанной нашими коллегами работе.

    Канал "Наш футбол" – это очень качественный продукт, который не стыдно показывать и за рубежом. Мы создали специальный редакционный совет, который будет рассматривать вопросы развития наших трансляций.

    Надеемся, что нам удастся существенно увеличить и количество зрителей, и прибыль. Если будет зафиксирован рост прибыли, тогда эти средства будут распределяться между нашей компанией и РФПЛ в соотношении 40 на 60", – рассказал генеральный директор "НТВ-Плюс" Александр Вронский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2015 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11