Орлов готов прокомментировать матч «Спартак» - «Зенит»

Известный телевизионный комментатор Геннадий Орлов готов вернуться к работу уже на матче "Спартака" и "Зенита" в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги после неожиданного ухудшения здоровья перед трансляцией из Валенсии.

- Геннадий Сергеевич, многочисленная армия поклонников футбола желает вам скорейшего выздоровления и ждет вашего возвращения на комментаторскую позицию!

- Спасибо! Я чувствовал огромную поддержку из разных стран, городов, газет, телевизионных и радиокомпаний. Просто чудо! Коллеги, болельщики – я всех вас люблю! Хочу сказать самые теплые слова благодарности доктору "Зенита" Сергею Пухову, который отвез меня в клинику и фактически заставил лечь на операцию!

- Все произошло в Валенсии, за три часа до начала стартового поединка "Зенита" в Лиге чемпионов?

- Почувствовал себя неважно еще накануне игры, и уже тогда Сергей Владимирович Пухов заметил тревожные симптомы. Мне же казалось, что недомогание временное. Вы знаете, комментатор стремиться к микрофону, как артист на сцену. Я очень хотел работать, однако в день матча состояние ухудшилось настолько, что пришлось внять настояниям Пухова.

- Когда можно будет услышать ваш следующий репортаж?

- Я планирую работать 26-го сентября на матче "Спартак" - "Зенит". Если мои руководители предоставят такую возможность – буду вести репортаж из Москвы!