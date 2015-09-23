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    Орлов готов прокомментировать матч «Спартак» - «Зенит»

    Известный телевизионный комментатор Геннадий Орлов готов вернуться к работу уже на матче "Спартака" и "Зенита" в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги после неожиданного ухудшения здоровья перед трансляцией из Валенсии.

    - Геннадий Сергеевич, многочисленная армия поклонников футбола желает вам скорейшего выздоровления и ждет вашего возвращения на комментаторскую позицию!

    - Спасибо! Я чувствовал огромную поддержку из разных стран, городов, газет, телевизионных и радиокомпаний. Просто чудо! Коллеги, болельщики – я всех вас люблю! Хочу сказать самые теплые слова благодарности доктору "Зенита" Сергею Пухову, который отвез меня в клинику и фактически заставил лечь на операцию!

    - Все произошло в Валенсии, за три часа до начала стартового поединка "Зенита" в Лиге чемпионов?

    - Почувствовал себя неважно еще накануне игры, и уже тогда Сергей Владимирович Пухов заметил тревожные симптомы. Мне же казалось, что недомогание временное. Вы знаете, комментатор стремиться к микрофону, как артист на сцену. Я очень хотел работать, однако в день матча состояние ухудшилось настолько, что пришлось внять настояниям Пухова.

    - Когда можно будет услышать ваш следующий репортаж?

    - Я планирую работать 26-го сентября на матче "Спартак" - "Зенит". Если мои руководители предоставят такую возможность – буду вести репортаж из Москвы!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 11:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 24 сентября 2015, 11:23

      Победы Спартаку!!!

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 23 сентября 2015, 21:25

      Хуже коментатор в России нет,разе что Гусев.Вот не нравится мне его коменты и это мое личное мнение.

      3
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      Рейтинг: +27

      Expert_Buben 23 сентября 2015, 20:41

      А я за Орлова, но только на матч со Спартаком;-)

      -1
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 23 сентября 2015, 16:06

      Орлов пускай в Питере коментирует,там его любят а здесь не надо

      2
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > slavutiq70 23 сентября 2015, 20:46

      у нас тоже его не все любят,так что не надо...

      1
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 23 сентября 2015, 14:46

      Вот блин.Лучше лежи ка ты на больничном,отдыхай! Сил нет тебя уже слушать!

      2
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      Рейтинг: +365

      n272nm 23 сентября 2015, 13:43

      Орлов - это карма за Озерова, Маслаченко и Перетурина. Одного поля ягоды. только Гена из Питера. Так что пусть Москва помучается малехо. Тем более, что Гене не долго осталось. Ему уже 70 лет, так что скоро он перестанет комментировать. Маслаченко закончил в 74, например.

      -1
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 23 сентября 2015, 13:39

      Торопиться не надо...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9

      rumyn82 23 сентября 2015, 13:21

      Да упаси Боже! Нахрена он нужен?!! Бомжатский комментатор.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 23 сентября 2015, 13:04

      Это подвиг!!! Комментатор при смерти готов на Спартак-Зенит... На завод иди работать!!!

      3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 23 сентября 2015, 12:59

      Генадию Орлову конечно здоровья,но комментировать?вот этого не надо

      4
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