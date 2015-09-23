Роналду уходит из «Реала»

Португальская звезда "Реала" Криштиану Роналду готов покинуть мадридский клуб из-за напряженных отношений с наставником Рафаэлем Бенитесом. Испанский специалист готов строить команду не вокруг Роналду, а делает свой выбор в пользу Гарета Бэйла. Стоит напомнить, что еще летом игрок португальской сборной готов был покинуть "Реал" из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом.

На данный момент Роналду ведет переговоры с "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2018 года.