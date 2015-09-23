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    Роналду уходит из «Реала»

    Португальская звезда "Реала" Криштиану Роналду готов покинуть мадридский клуб из-за напряженных отношений с наставником Рафаэлем Бенитесом. Испанский специалист готов строить команду не вокруг Роналду, а делает свой выбор в пользу Гарета Бэйла. Стоит напомнить, что еще летом игрок португальской сборной готов был покинуть "Реал" из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом.

    На данный момент Роналду ведет переговоры с "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2018 года.

    Источник: Don Balon

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    23.09.2015 11:03
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +16

      skinshow 24 сентября 2015, 18:18

      Никому он нафиг не нужен наконец то это поняли владельцы реала. Бэйл намного полезнее!!!

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 24 сентября 2015, 09:35

      если и перейдет то только в МЮ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 24 сентября 2015, 09:30

      К Карпину в Торпедо Ар

      0
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      Рейтинг: +10

      расулик 23 сентября 2015, 23:55

      давай в Милан

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      Рейтинг: +102

      serghio1990 23 сентября 2015, 23:53

      да это очередная утка!

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 23 сентября 2015, 22:58

      если это случится то только летом! зачем сейчас эти порожняки гонять...
      сегодня уходит... завтра всем доволен... потом поругался с Бенитесом, а тут поглядишь уже лучшие друзья... БРЕД!!!

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 23 сентября 2015, 16:09

      Ну он станет украшением в любом клубе

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 23 сентября 2015, 16:01

      ну ему уже 30-ть... тка сказать не в этом году так в следующем этим бы закончилось...

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      Рейтинг: +19

      maddaymann 23 сентября 2015, 15:33

      На лавку его, как Де Хею )

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 23 сентября 2015, 14:29

      Чай не Месси- в любом клубе заиграет.

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      Рейтинг: +16

      skinshow > sochi-2013 25 сентября 2015, 08:52

      чай не россия говорить всё можно

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