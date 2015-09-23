Шикунов: «Ростов» сыграет с «Тосно» молодежным составом»

Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов опроверг информацию о бойкоте командой из-за проблем с финансированием матча 1/16 финала Кубка России против "Тосно", который состоится в Санкт- Петербурге 24 сентября

"Команда вылетела в Санкт-Петербург, сыграем молодежным составом - это наше внутреннее решение. Игра состоится. Никакого бойкота. Главный тренер (Курбан Бердыев) также не полетел. Да, финансовые проблемы есть, но об этом уже давно известно, руководители клуба решают эти вопросы", - сказал Шикунов.