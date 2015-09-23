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    Шикунов: «Ростов» сыграет с «Тосно» молодежным составом»

    Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов опроверг информацию о бойкоте командой из-за проблем с финансированием матча 1/16 финала Кубка России против "Тосно", который состоится в Санкт- Петербурге 24 сентября

    "Команда вылетела в Санкт-Петербург, сыграем молодежным составом - это наше внутреннее решение. Игра состоится. Никакого бойкота. Главный тренер (Курбан Бердыев) также не полетел. Да, финансовые проблемы есть, но об этом уже давно известно, руководители клуба решают эти вопросы", - сказал Шикунов.

    Источник: ТАСС

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    23.09.2015 10:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +92

      taben 23 сентября 2015, 20:59

      Финансовые проблемы есть, но Шикунову не мешают покупать дом на Ибице. Чел украл лям баксов, спалился. И что сидит? Да хуй там - продолжает пиздить. Пидарас.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 23 сентября 2015, 12:33

      Странно, но мой предыдущий комментарии не опубликовали, хотя я напечатал литературным языком, без эпитетов...

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