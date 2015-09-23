Бышовец: «Аленичев не может совместить Широкова и Попова»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что отсутствие взаимопонимания между игроками сказалось на поражении столичного "Спартака" в выездном матче девятого тура российской Премьер-лиги против "Кубани" (0:3).

"Приход в "Кубань" такого опытного тренера, как Сергей Ташуев, случайным я назвать не могу. Обреченность краснодарцев, работа Хохлова и командные результаты вынуждали руководство клуба искать опытного специалиста. Это сказалось. В минувшей игре предпочтение было отдано тем, кто ранее играл не так много.

Тем не менее, трудно было ожидать ту мобильность и агрессию, которую показали хозяева и к которым не были готовы гости. Были разрушены игровые связи "Спартака", в связи с чем мы практически не увидели тех "красно-белых", которые обнадеживали в начале сезона. Не удается совместить Широкова и Попова, да и в целом "Спартак" сегодня не видится командой, которая связана взаимодействиями. Все это вылилось в достаточно заметное поражение от "Кубани", - заявил Бышовец.