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    Бышовец: «Аленичев не может совместить Широкова и Попова»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что отсутствие взаимопонимания между игроками сказалось на поражении столичного "Спартака" в выездном матче девятого тура российской Премьер-лиги против "Кубани" (0:3).

    "Приход в "Кубань" такого опытного тренера, как Сергей Ташуев, случайным я назвать не могу. Обреченность краснодарцев, работа Хохлова и командные результаты вынуждали руководство клуба искать опытного специалиста. Это сказалось. В минувшей игре предпочтение было отдано тем, кто ранее играл не так много.

    Тем не менее, трудно было ожидать ту мобильность и агрессию, которую показали хозяева и к которым не были готовы гости. Были разрушены игровые связи "Спартака", в связи с чем мы практически не увидели тех "красно-белых", которые обнадеживали в начале сезона. Не удается совместить Широкова и Попова, да и в целом "Спартак" сегодня не видится командой, которая связана взаимодействиями. Все это вылилось в достаточно заметное поражение от "Кубани", - заявил Бышовец.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.09.2015 10:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 23 сентября 2015, 13:24

      Спартака не существует более десятилетия. Люди, которые выходят на поле в форме "Спартака" не имеют никакого отношения к доселе Великой Команде...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 23 сентября 2015, 12:44

      Попов вообще ни о чем в Спартаке... Менять его нужно...

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