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    Видеотрансляция матча «Волга» НН – «Спартак» – на «Бомбардире»

    "Спартак" отправился в Нижний Новгород практически в боевом составе: в Москве остались травмированные Гранат, Джано и Мовсисян, а так же Дмитрий Комбаров, Ромуло и Широков, которым Дмитрий Аленичев дал отдохнуть. Что касается нижегородской "Волги", то наставник команды Андрей Талалаев рассчитывает на сплоченность и самоотдачу своих подопечных в этой встрече.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Волга" (Нижний Новгород) – "Спартак". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 17:10
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