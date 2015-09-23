Видеотрансляция матча «Волга» Тв – «Зенит» – на «Бомбардире»

Игроки "Волги" готовятся дать серьезный бой гостям из Санкт-Петербурга, учитывая, что часть лидеров "Зенита" были освобождены руководством команды от поездки на матч 1/16 финала Кубка России в Тверь. Это делает шансы "Волги" чуть выше. А зрителям останется лишь наблюдать за увлекательной встречей представителей разных дивизионов российского футбола.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Волга" (Тверь) – "Зенит". Комментатор – Плеханов Александр. Начало в 15:00, не пропустите!